यूपी के बहराइच मे पत्‍नी और बेटे का अंत‍िम संस्‍कार करने के मामले में अब मायके पक्ष की ओर से दी गई तहरीर के बाद पुल‍िस ने आरोप‍ित पत‍ि सह‍ित तीन के ख‍िलाफ मुकदमा दर्ज क‍िया है। हत्‍या के बाद आरोप‍ित ने दोनों के शवों का गुपचुप तरीके से अंत‍िम संस्‍कार भी कर द‍िया। एसओ ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

Bahraich News: बहराइच में पत्‍नी और बेटे की हत्या कर शव जलाया

