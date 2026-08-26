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बहराइच के बिहारी पुरवा में तेंदुए ने महिला पर किया हमले का प्रयास, तार फेंसिंग से बची जान

By Raju Jaiswal Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Wed, 26 Aug 2026 04:29 PM (IST)

कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के बिहारीपुरवा गांव में एक महिला पर तेंदुए ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन तार फेंसिंग के कारण वह बच गई। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को जंगल में वापस भगा दिया।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

HighLights

  1. कतर्नियाघाट में महिला पर तेंदुए ने किया हमला।

  2. तार फेंसिंग के कारण महिला सुरक्षित बच गई।

  3. वन विभाग ने तेंदुए को जंगल में वापस भगाया।

संवाद सूत्र, बिछिया (बहराइच)। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के बिहारी पुरवा निवासी महिला बुधवार को तार पर कपड़े डालने के लिए गई थी। इस दौरान तेंदुए ने उस पर झपट्टा मारा। हालांकि तार फेंसिंग होने के चलते महिला को कोई नुकसान नहीं हुआ।

कतर्नियाघाट रेंज के बिहारीपुरवा गांव निवासी संगीता अपने बेटे शिवम के साथ दोपहर में खेत के किनारे लगे कंटीले तार पर कपड़ा डालने के लिए गई। उसी समय जंगल से आए तेंदुए ने महिला पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन तार फेंसिंग के चलते वह हमला नहीं कर सका।

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रेंजर आशीष गौड़ ने बताया कि जानकारी मिलने पर वाचर संजय व अमरजीत को मौके पर भेजकर तेंदुए को जंगल की ओर भगा दिया गया है।