बहराइच के बिहारी पुरवा में तेंदुए ने महिला पर किया हमले का प्रयास, तार फेंसिंग से बची जान

संवाद सूत्र, बिछिया (बहराइच)। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के बिहारी पुरवा निवासी महिला बुधवार को तार पर कपड़े डालने के लिए गई थी। इस दौरान तेंदुए ने उस पर झपट्टा मारा। हालांकि तार फेंसिंग होने के चलते महिला को कोई नुकसान नहीं हुआ।

कतर्नियाघाट रेंज के बिहारीपुरवा गांव निवासी संगीता अपने बेटे शिवम के साथ दोपहर में खेत के किनारे लगे कंटीले तार पर कपड़ा डालने के लिए गई। उसी समय जंगल से आए तेंदुए ने महिला पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन तार फेंसिंग के चलते वह हमला नहीं कर सका।