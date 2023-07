Husband Brutally Murdered Wife यूपी के बहराइच में शुक्रवार को नशे में धुत्‍त पत‍ि ने पत्‍नी की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्‍या कर दी। पत‍ि की पत्‍नी से खाना बनाने को लेकर बहस शुरु हो गई। इसी बात को लेकर पत‍ि ने पत्‍नी को पीटना शुरु कर द‍िया। युवती को गंभीर हालत में अस्‍पताल ले जाया गया जहां डॉक्‍टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Bahraich News: बहराइच में पत्‍नी की पत‍ि ने की बेरहमी से हत्‍या

बौंडी (बहराइच), जेएनएन। Husband Brutally Murdered Wife शराबी पति की पत्नी से आपसी कहासुनी हो गई। नशे में धुत्त शराबी पति ने पत्नी को बेरहमीपूर्वक मारापीटा और नल से लड़ा दिया इससे पत्नी गंभीर रूप से घायल होने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू की है। बौंडी थाना क्षेत्र के कोदही गांव में गुरुवार की रात शराबी पति दिनेश की उसकी पत्नी संगीता (30) से खाना बनाने की बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसके बाद आरोपित शराबी पति ने संगीता को जमकर मारापीटा। नल में संगीता का सर लड़ जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने संगीता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फखरपुर पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने संगीता को मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर एसओ बौंडी गणनाथ प्रसाद ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। फखरपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की। बिहार की है मृतका एसओ गणनाथ प्रसाद ने बताया कि मृतका का मायका बिहार में है। आरोपित ने मृतका से एक वर्ष पूर्व विवाह किया था। एसओ ने बताया कि अभी तक किसी ने तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने व पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर विधिक कार्यवाही की जावेगी।

