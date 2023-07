मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ के स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं को लगातार बेहतर करने के न‍िर्देशों के बाद भी इलाज तो दूर कई ज‍िलों में एंबुलेंस की सेवा भी मरीजों तक नहीं पहुंच रही है। एक ऐसा ही नजारा बहराइच के बि‍छ‍िया में देखने को म‍िला जब मां के बीमार पड़ने पर घंटों एंबुलेंस नहीं पहुंची तो बेटों को बैलगाड़ी का सहारा लेकर अस्‍पताल पहुंचना पड़ा।

Health Services In UP: बहराइच में नहीं मिली एबुलेंस तो बैलगाड़ी से मां को ले गया युवक

बिछिया (बहराइच), संसू। Health Services In UP सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, इसके लिए पैसा पानी की तरह बहा रही है। बावजूद इसके जिम्मेदारों की कार्यशैली सरकार की छवि खराब कर रही है। तहसील मिहींपुरवा का ग्रामसभा सुजौली इसका ताजा उदाहरण है, जहां बीमार मां का उपचार कराने गए बेटे को सरकारी सिस्टम से निराशा हाथ लगी। एंबुलेंस मिली न ही चिकित्सक व अन्य कर्मी। थकहार कर बीमार मां को बैलगाड़ी पर बैठा कर तकरीबन तीन किलोमीटर की दूरी तय कर निजी चिकित्सक के पास इलाज के लिए ले गया। ग्रामसभा सुजौली के ईदगाहपुरवा गांव निवासी ग्रामीण हारुन ने बताया कि उसकी वृद्ध मां आमना पिछले कई दिनों से बीमार है। सोमवार शाम को उसकी हालत बिगड़ गई। इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली ले गया, जहां उसे चिकित्सक नहीं मिले। मंगलवार सुबह जब आमना की हालत ज्यादा बिगड़ने लगी तो वह दोबारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, लेकिन वहां न तो चिकित्सक मिले न अन्य कर्मी। उसने मां को अन्य अस्पताल ले जाने का मन बनाया तो उसे एंबुलेंस नहीं मिल सकी। मां की जान बचाने के लिए उसने विवश होकर बैलगाड़ी पर ही लिटा कर तीन किलोमीटर दूर एक निजी चिकित्सक के यहां इलाज के लिए लेकर गया। मामले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात फार्मासिस्ट तौकीर अहमद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से सुजौली अस्पताल में किसी चिकित्सक की तैनाती नहीं है। पीएचसी में तैनात चिकित्सक का स्थानांतरण हो गया है। जिले को जैसे ही नए चिकित्सक मिलेंगे, वहां तैनाती की जाएगी। डा. एसके सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी

