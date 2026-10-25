बहराइच के कतर्नियाघाट में हाथियों का उत्पात, 2 जगहों पर तोड़ी सुरक्षा दीवार; इलाकों में फैली दहशत

संवाद सूत्र, बिछिया (बहराइच)। कतर्नियाघाट वन प्रभाग में वन्यजीवों से बचाव के लिए लगे चेन लिंक फेंसिंग को हाथियों ने दो स्थानों पर तोड़ डाला। मौके पर पहुंचे गजमित्रों ने हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के सदर रेंज घोसियाना मोड़ के पास शनिवार रात में जंगली हाथियों का समूह आ गया।

हाथियों ने वन विभाग द्वारा लगाई गई चेनलिंक फेंसिंग को कई जगह क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं भवानीपुर गांव में भी बीती रात 5 से 6 हाथियों के झुंड ने लगभग 20 से 30 मीटर तक की चेनलिंक फेंसिंग तोड़ डाली। गजमित्रों की टीम ने मेगाफोन का जरिए ग्रामीणों को अलर्ट किया।