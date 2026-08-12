मच्छरदानी के अंदर सो रही बुजुर्ग महिला पर तेंदुए का हमला, बहराइच में वन कर्मियों ने दी आर्थिक सहायता
बहराइच के मोतीपुर में चारपाई पर सो रही एक बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आर्थिक सहायता प्रद ...और पढ़ें
HighLights
बहराइच के मोतीपुर में बुजुर्ग महिला पर तेंदुए का हमला।
मच्छरदानी में सो रही महिला गंभीर रूप से घायल।
वन विभाग ने आर्थिक सहायता दी, ग्रामीणों को किया जागरूक।
जागरण संवाददाता, बहराइच। आंगन में चारपाई पर सो रही बुजुर्ग महिला पर बुधवार तड़के तेंदुआ ने हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घयाल हो गई। उसे सीएचसी से मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया है। वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। घायल को इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की।
कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज के बेलहन के मजरा राजापुर गिरंट निवासी 80 वर्षीय जयकला देवी आंगन में चारपाई पर सो रही थी। मच्छर से बचने के लिए उन्होंने मच्छरदानी भी लगा रखी थी। बुधवार भोर तीन बजे जंगल से निकलकर तेंदुआ गांव पहुंच गया।
उसने मच्छरदानी को पंजे से फाड़कर महिला पर हमला कर दिया। उसके शोर मचाने पर परिवारजन दौड़े। सभी ने हांंका लगाया। इस पर तेंदुआ जंगल की ओर गया।
महिला को परिवारजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर लेकर पहुंचे। यहां प्राथमिक उपचार के दौरान हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
वन क्षेत्राधिकारी केके सिंह ने बताया कि घायल को अहेतुक सहायता के रूप में पांच हजार रुपये दिया गया है। ग्रामीणों को तेंदुए के हमले को लेकर जागरूक किया गया है। वन कर्मियों की ड्यूटी गांव में लगा दी गई है।
पानी टंकी पर बैठा दिखा तेंदुआ
सुजौली के रेलवे कालोनी परिसर में पानी टंकी पर बुधवार सुबह एक तेंदुआ बैठा दिखा। तेंदुए को देख लोगों में हलचल मच गई। वन दरोगा राधेश्याम, वन रक्षक संतोष ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को खदेड़ा। ग्रामीणों को अलर्ट किया।
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तेंदुए के हमले में घायल एक नजर में
- 12 अगस्त: मोतीपुर रेंज के बेलहन निवासी जयकला देवी तेंदुए के हमले में घायल
- 02 अगस्त: मोतीपुर के महबूबनगर निवासी पेशकार घायल
- 04 अगस्त: ककरहा रेंज के खालेपुरवा निवासी अमित तेंदुए के हमले में घायल
- 06 जून: शिवपुर के कोड़री गांव निवासी 65 वर्षीय सूरजा देवी तेंदुए के हमले में घायल।
- 28 मई: मोतीपुर रेंज के पंडितपुरवा निवासी 48 वर्षीय रमावती व रामेश्वर तेंदुए के हमले में घायल।
- 25 मई: चकिया रेंज के मौजीपुरवा निवासी फजुलर रहमान, जुबेर व नसीम तेंदुए के हमले में घायल।
- 07 अप्रैल: निशानगाढ़ा रेंज के सब्रमती व साइकिल सवार रमाशंकर पर तेंदुए का हमला।