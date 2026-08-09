बहराइच में सांड़ के हमले में घायल हुआ बुजुर्ग, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल

जागरण संवाददाता, बहराइच। घर से दुकान जा रहे बुजुर्ग पर रास्ते में सांड़ ने हमला कर दिया। जिसमें वह घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सुजाैली के घूरेपुरवा निवासी 90 वर्षीय अली जान रविवार सुबह दुकान पर सामान खरीदने के लिए जा रहे थे।

रास्ते में दो सांड़ आपस में लड़ रहे थे। तभी बुजुर्ग भी पहुंच गए। इस पर दौड़े सांड ने बुजुर्ग को सींग से उठाकर पटक दिया। जिसमें वह घायल हो गए। मौके पर मौजूद सरवर, रफीक, निजाम व अरविंद ने डंडे मारकर सांड़ को भगाया। इसके बाद बुुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया। निजी चिकित्सक द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है।