जागरण संवाददाता, बहराइच। कोतवाली देहात इलाके में डी फार्मा के छात्र ने फंदा लगाकर जान दे दी। छात्र इस समय परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

श्रावस्ती जिले के भिनगा इलाके के अग्गापुरवा निवासी 19 वर्षीय राजन मरौचा के निकट स्थित एक स्कूल में डी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। वह कोतवाली देहात इलाके के चेतरा गांव में किराए पर कमरा लेकर पढ़ाई करता था। इस समय डी फार्मा प्रथम सेमेस्टर की वह परीक्षा दे रहा था।