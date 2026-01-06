Language
    एग्‍जाम देकर लौटे डी फार्मा के छात्र ने फंदा लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुल‍िस

    By Raju Jaiswal Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:30 PM (IST)

    बहराइच के कोतवाली देहात इलाके में डी फार्मा के एक छात्र ने परीक्षा के दौरान नकल के आरोप में निष्कासित किए जाने के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। श्रा ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बहराइच। कोतवाली देहात इलाके में डी फार्मा के छात्र ने फंदा लगाकर जान दे दी। छात्र इस समय परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    श्रावस्ती जिले के भिनगा इलाके के अग्गापुरवा निवासी 19 वर्षीय राजन मरौचा के निकट स्थित एक स्कूल में डी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। वह कोतवाली देहात इलाके के चेतरा गांव में किराए पर कमरा लेकर पढ़ाई करता था। इस समय डी फार्मा प्रथम सेमेस्टर की वह परीक्षा दे रहा था।

    मंगलवार सुबह कमरे में फंदे से शव लटकता मिला। मकान मालिक ने फोन कर परिवारजनों को सूचना दी। रोते बिलखते परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। पिता का कहना है कि सोमवार सुबह नौ बजे बेटे से बात हुई थी। उसने बताया कि परीक्षा देने गए थे, नकल के आरोप में उसे भगा दिया गया। इसके बाद बेटे ने जान दे दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।