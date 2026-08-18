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स्वरोजगार की ओर बढ़ते कदम, 'सीएम युवा योजना' युवाओं के लिए साबित होगी मील का पत्थर; बहराइच में दिए गए टिप्स

By Ritesh Srivastava Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Tue, 18 Aug 2026 10:01 AM (IST)

बहराइच में सीएम युवा योजना पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सांसद डॉ. आनंद कुमार गोंड ने इसे युवाओं के लिए मील का पत्थर बताया और स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया।

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HighLights

  1. सीएम युवा योजना पर बहराइच में कार्यशाला आयोजित।

  2. सांसद डॉ. आनंद गोंड ने योजना को मील का पत्थर बताया।

  3. युवाओं को स्वरोजगार व अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

जागरण संवाददाता, बहराइच। शहर के कपूरथला परिसर स्थित उत्थान ऑडिटोरियम में सोमवार की शाम जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र की ओर से सीएम युवा योजना को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय आईटीआई, किसान डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज, जन शिक्षण संस्थान, भारत विकास परिषद व राजकीय इंटर कॉलेज समेत विभिन्न संस्थानों के छात्र-छात्राओं और युवाओं ने प्रतिभाग किया।

मुख्य अतिथि सांसद डॉ. आनंद कुमार गोंड ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सीएम युवा योजना मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने सीएम युवा योजना के साथ ओडीओपी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुद्रा योजना की जानकारी देते हुए युवाओं से इनका अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।सदर विधायक अनुपमा जायसवाल समेत उद्यमियों ने भी युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया।

उपायुक्त उद्योग केशव राम वर्मा ने योजना की विस्तृत जानकारी दी। योजना की प्रायोजक समाधान संस्था के विशेषज्ञ डा. अमित सिन्हा और बैंकर्स एक्सपर्ट मुकेश वार्ष्णेय ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम ऑनलाइन आवेदन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने, पोर्टल से कोटेशन और वेंडर चयन आदि की प्रक्रिया समझाई। कार्यशाला में विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक, एलडीएम मौजूद रहे।

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