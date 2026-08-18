स्वरोजगार की ओर बढ़ते कदम, 'सीएम युवा योजना' युवाओं के लिए साबित होगी मील का पत्थर; बहराइच में दिए गए टिप्स

जागरण संवाददाता, बहराइच। शहर के कपूरथला परिसर स्थित उत्थान ऑडिटोरियम में सोमवार की शाम जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र की ओर से सीएम युवा योजना को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय आईटीआई, किसान डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज, जन शिक्षण संस्थान, भारत विकास परिषद व राजकीय इंटर कॉलेज समेत विभिन्न संस्थानों के छात्र-छात्राओं और युवाओं ने प्रतिभाग किया।

मुख्य अतिथि सांसद डॉ. आनंद कुमार गोंड ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सीएम युवा योजना मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने सीएम युवा योजना के साथ ओडीओपी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुद्रा योजना की जानकारी देते हुए युवाओं से इनका अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।सदर विधायक अनुपमा जायसवाल समेत उद्यमियों ने भी युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया।