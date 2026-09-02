बहराइच को यूपी सरकार का बड़ा तोहफा, CM योगी ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का किया शुभारंभ

जागरण संवाददाता, बहराइच। लोकभवन सभागार लखनऊ में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने संपूर्ण आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन के डिजिटल एकीकरण के लिए गठित उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ किया। इस दौरान निगम के पोर्टल व वेबसाइट की लांचिंग और लोगो का अनावरण किया गया।

शहर के कपूरथला परिसर स्थित उत्थान आडिटोरियम में समारोह का सजीव प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष बृजेश पांडेय, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सुधा देवी और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष श्यामकरन टेकड़ीवाल ने आउटसोर्स कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र व किट देकर सम्मानित किया। साथ ही उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के लाभार्थियों को डेमो चेक वितरित किए गए।