एएनआई, बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचों को बुलडोजर से ध्‍वस्‍त कर द‍िया। एसडीएम कैसरगंज आलोक प्रसाद ने कहा, "सरकारी भूमि पर अतिक्रमण था और इसमें हाई कोर्ट का आदेश था कि उसको जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उसी क्रम में यह कार्रवाई की जा रही है। नोटिस भी दिया गया था, लोगों ने अपने मकान खाली कर लिए हैं।''

