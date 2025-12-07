बहराइच में भेड़िये के हमले से अब तक 10 की दर्दनाक मौत और 32 घायल, 85 गांवों में दहशत का माहौल

जागरण संवाददाता, बहराइच। कैसरगंज रेंज में बीते तीन महीने से जारी भेड़िया हमले की दशहत अब 85 गांवों में पहुंच चुकी है। अब तक भेड़िया के हमलों में 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 लोग जख्मी हो चुके हैं। घटना को रोकने के लिए वन विभाग की 32 टीमें लगी हुई हैं। इसके बाद भेड़िया के हमले जारी हैं।

बीते दिनों जब मुख्यमंत्री ने दौरा किया तो वन विभाग ने चार भेड़ियों को मार गिराया, लेकिन हमले पर रोक लगाने में आज भी विभाग नाकाम है। गांवों में स्थिति यह है कि अब ग्रामीण दिन हो या रात, हर समय डर व दहशत के साए में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जिम्मेदार सिर्फ अपना कोरम पूरा कर रहे है।

कैसरगंज रेंज में भेड़िया का पहला हमला बीते नौ सितंबर से शुरू हुआ था। धीरे-धीरे हमला बढ़ता गया। प्रकरण को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। 27 सितंबर को वह पीड़ितों के आंसू पोंछने पहुंचे और वन विभाग को भेड़िया को शूट करने का आदेश दिया।

इस आदेश के बाद वन विभाग ने चार भेड़ियों को मार गिराया, बावजूद हमले जारी रहे। स्थिति यह है कि तीन माह के अंदर 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 32 लोग जख्मी हैं, लेकिन हमला रोकने में वन विभाग की टीम पूरी तरह फेल है।

ड्रोन के सहारे वन विभाग भेड़िया को पकड़ने के लिए वन विभाग की 32 टीमें लगी हैं। एक टीम में चार सदस्य शामिल हैं, लेकिन अभी तक जो भी सफलता मिली है। उसमें ड्रोन से लोकेशन मिलने के बाद ही भेड़िया को मार गिराया गया है। ऐसे में कांबिंग कर रही वन विभाग की 32 टीमों की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

न कपड़े मिले न शव करीब ढाई माह पहले आंगन में खेल रहे तीन वर्षीय अनिकेत को भेड़िया जबड़े में दबोच ले गया था। आज भी परिवारजन को इस बात का दुख है कि उनके लाडले का न तो कपड़ा मिला और न ही शव।