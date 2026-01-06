जागरण संवाददाता, बहराइच। विशेष गहन मतदाता सूची का मंगलवार को अनंतिम प्रकाशन किया गया। सात विधानसभाओं के 2981 बूथों पर बीएलओ ने मतदाता सूची पढ़कर सुनाई। जिनके नाम अभी भी मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं वह अब फार्म भरकर बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। दो माह बाद छह मार्च को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

सात विधानसभाओं में कुल 26,48,344 मतदाता हैं। इन सभी का एसआईआर के तहत पुनरीक्षण कराया गया था। मंगलवार को एसआईआर मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन जिला प्रशासन द्वारा किया गया। सभी विधानसभाओं में 2981 बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची पढ़कर सुनाई गई। इसी के साथ सूची में नाम न होने की स्थिति में बीएलओ को फार्म भरकर देना होगा। वहीं, तहसीलों में बीएलओ को उपलब्ध कराने के लिए लेखपालों को मतदाता सूची सुपुर्द की गई। छह मार्च को अब फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।