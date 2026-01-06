Language
    बहराइच में अलग-अलग हुए सड़क हादसों में युवक समेत दो लोगों की मौत, पांच लोग घायल

    By Raju Jaiswal Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:55 PM (IST)

    बहराइच में अलग-अलग हुए सड़क हादसों में युवक समेत दो लोगों की मौत हो गई। जबकि गोंडा निवासी दो युवकों समेत पांच लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल ...और पढ़ें

    जागरण टीम, बहराइच। जिले में अलग-अलग हुए सड़क हादसों में युवक समेत दो लोगों की मौत हो गई। जबकि गोंडा निवासी दो युवकों समेत पांच लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    बहराइच: फखरपुर इलाके के मरौचा निवासी 45 वर्षीय प्रमोद कुमार रिसियामोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में काम करते हैं। मंगलवार को वह काम निपटाने के बाद वापस बाइक से घर जा रहे थे। लखनऊ-बहराइच मार्ग पर रात 10 बजे घर जाते समय बाइक सवार को निजी बस ने ठोकर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को मेडिकल कालेज अस्पताल लाया जा रहा था। रास्ते में उसकी मौत हो गई। भाई विपिन कुमार ने हादसे की तहरीर कोतवाली देहात में दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    पयागपुर: इलाके के करमोहना नारायणपुर निवासी 22 वर्षीय संदीप यादव बाइक से बुआ के घर गुरुदत्तपुरवा आए थे। मंगलवार रात को वह बाइक से वापस अपने घर जा रहे थे। एक गैस एजेंसी के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से सीएचसी में भर्ती करवाया गया। यहां हालत गंभीर होने पर मेडिकल कालेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मेडिकल कालेज लाते समय रास्ते में इलाज के दाैरान मौत हो गई।

    हुजूरपुर: रानीपुर इलाके के कुट्टी बाजार निवासी 45 वर्षीय राजेश अपनी पत्नी गीता देवी व बेटे राजू के साथ बाइक से जिला मुख्यालय आ रहे थे। तभी रंजीतपुर गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसमें राजेश गंभीर रूप से घायल हो गए। पत्नी व बेटे को मामूली चोटे आई हैं। राजेश का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।