    पुराने रजिस्ट्री रिकॉर्ड अब नहीं होंगे गुम, कंप्यूटर पर होगा डाटा; सात लाख बैनामों का अब तक हुआ डिजिटाइजेशन 

    By Ritesh Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:36 PM (IST)

    उप निबंधन कार्यालयों में रखे पुराने रजिस्ट्री अभिलेख अब गुम नहीं होंगे। इसके लिए पंजीकृत पुराने अभिलेखों की स्कैनिंग कर डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। जि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बहराइच। उप निबंधन कार्यालयों में रखे पुराने रजिस्ट्री अभिलेख अब गुम नहीं होंगे। इसके लिए पंजीकृत पुराने अभिलेखों की स्कैनिंग कर डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। जिले के चार उप निबंधक कार्यालयों के करीब सात लाख बैनामों का डिजिटाइजेशन कर दिया गया है। यह बैनामा वर्ष 2002 से लेकर 2017 तक के हैं। यह सभी काम भारत सरकार के डिजिटल इंडिया इनशिएटिव प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है।

    उप निबंधक कार्यालय महसी, कैसरगंज, नानपारा और सदर बहराइच के कुल 6,85,781 लेखपत्रों का डिजिटाइजेशन पहले चरण में किया गया है। जबकि दूसरे चरण में वर्ष 1990 से 2001 तक के पंजीकृत लेखपत्रों की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन का कार्य कराने को लेकर प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इससे अभिलेखों के रखरखाव के साथ फटने या गुम होने की स्थिति में विभाग के पास पूरा ब्यौरा कंप्यूटर में दर्ज रहेगा।

    उप निबंधक कार्यालयों में उपस्थित पक्षकारों के पैन का ऑनलाइन सत्यापन भी किया जा रहा है। स्टांप एवं निबंधन विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था से जाली व फर्जी पंजीकरण में प्रभावी रोक लगी है। संपत्तिओं के क्रय विक्रय में जिओ टैग फोटोग्राफ की अनिवार्यता से संबंधित संपत्ति की वास्तविक पहचान भी आसानी से हो जा रही है।

    घर बैठे में मिले 3119 नकल

    डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत विभाग में सभी कार्य आनलाइन कर दिए गए हैं। यही कारण है कि आम जनमानस को घर बैठे आनलाइन लेखपत्रों की नकल भी आसानी से मिल जा रही है। उन्हें इसके लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 3119 नकल आनलाइन जारी की गई है। यह नकल लोगों को घर बैठे मिली हैं। वहीं 20 हजार से ऊपर के रजिस्ट्रेशन फीस भी आनलाइन ली जा रही है।

     

    पुराने रजिस्ट्री अभिलेखों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। विभाग की सभी सेवाएं आनलाइन की गईं है ताकि लोगों को दिक्कतें न और उन्हें घर बैठे सुविधा भी मिल सके।- शीलभद्र चंद्रा, एआईजी स्टांप, बहराइच