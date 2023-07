आरोप है कि र‍िटायर्ड शि‍क्ष को तमंचा दिखाकर जानमाल की धमकी देकर कपड़े उतरवा लिए और अश्लील वीडियो बनाया। इसके बाद उनसे 20 लाख रुपये की मांग की गई। पैसे न मिलने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। मामले में पांच जुलाई को चिकित्सक की पत्नी शीतल सिंह पूजा तिवारी उमाशंकर गुप्त व बदलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

डॉक्‍टर की पत्नी समेत चार लोगों के खिलाफ देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।

जासं, बहराइच। यूपी के बहराइच में र‍िटायर्ड शि‍क्षक का अश्लील वीडियो बनाकर 20 लाख मांगने और पैसा न मिलने पर वीडियो सोशल मीड‍िया पर वायरल करने की धमकी देने का हाईप्रोफाइल मामला सामने आया है। इस मामले में डॉक्‍टर की पत्नी समेत चार लोगों के खिलाफ देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। क्‍या है पूरा मामला? शहर के किसान डिग्री कॉलेज से बीते 30 जून को सेवानिवृत विमलेश कुमार जायसवाल का कहना है कि उन्हें एक करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद है। इस रकम को हड़पने के लिए सात जून को रायपुरराजा मुहल्ला निवासी चिकित्सक की पत्नी शीतल सिंह ने अपने आवास पर बुलाया था। यहां एक अन्य युवक उमाशंकर गुप्त व नगर कोतवाली इलाके के चिक्कीपुरा स्थित मिश्राधर्मशाला के पास रहने वाली पूजा तिवारी पहले से मौजूद थे। तमंचा द‍िखाकर उतरवाए कपड़े, बनाया अश्‍लील वीड‍ियो आरोप है कि उन्हें तमंचा व चाकू दिखाकर जानमाल की धमकी देकर कपड़े उतरवा लिए और अश्लील वीडियो बनाया। इसके बाद उनसे 20 लाख रुपये की मांग की गई। पैसे न मिलने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। देहात कोतवाल शमसेर बहादुर सिंह ने बताया कि मामले में पांच जुलाई को चिकित्सक की पत्नी शीतल सिंह, पूजा तिवारी, उमाशंकर गुप्त व बदलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

