खत्म होने वाला है इंतजार! PM आवास योजना की दूसरी किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट

जागरण संवाददाता, बहराइच। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के करीब चार हजार लाभार्थियों को दूसरी किस्त जल्द मिलने की उम्मीद है। छह माह से अधिक समय पहले मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त भेजी थी। इसके बाद आवास निर्माण शुरू हुआ, लेकिन दूसरी किस्त न मिलने से कई आवासों का काम अधूरा पड़ा है।

अब शासन स्तर से दूसरी किस्त जारी करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री जल्द ही एक क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में धनराशि भेज सकते हैं। इससे निर्माण कार्य दोबारा गति पकड़ने की उम्मीद है। योजना के तहत आवास निर्माण के लिए लाभार्थियों को तीन किस्तों में ढाई लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। दूसरी किस्त के लिए निर्माण की प्रगति, जीओ टैग समेत जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। किस्त जारी होने पर लंबे समय से इंतजार कर रहे परिवारों को राहत मिलेगी और अधूरे आवासों को पूरा कराने का रास्ता साफ होगा।