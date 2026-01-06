बहराइच के पयागपुर सीएचसी में लगेगी अल्ट्रासाउंड मशीन, तीन ब्लॉक की आबादी को मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, बहराइच। पयागपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासांड मशीन की स्थापना होगी। इसके लिए शासन की ओर से बजट मंजूर कर दिया गया है। एक सप्ताह में मशीन लगने की संभावना है। अल्ट्रासाउंड लगने से तीन ब्लॉक की आबादी को इलाज व जांच में सहूलियत मिलेगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पयागपुर में अल्ट्रासाउंड जांच के लिए मशीन नहीं है। इसके लिए यहां के मरीज निजी केंद्रों पर जांच के लिए जाते हैं। कमजोर वर्ग के मरीज फ्री जांच के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर लगाते हैं। यहां उन्हें जांच के लिए एक से डेढ़ माह की तारीख मिलती है। इसको देखते हुए सीएमओ डॉ. संजय कुमार ने सात माह पूर्व शासन को पत्र लिखा था। आम जन की समस्या को देखते हुए शासन ने अल्ट्रासाउंड मशीन की स्थापना के लिए हरी झंडी दी। साथ ही मशीन लगवाने के लिए 22 लाख रुपये बजट भी मंजूर कर दिया। इससे इलाके के लोगों में खुशी है।