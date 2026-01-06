बहराइच के पयागपुर सीएचसी में लगेगी अल्ट्रासाउंड मशीन, तीन ब्लॉक की आबादी को मिलेगा लाभ
पयागपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जल्द ही अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित की जाएगी। शासन ने इसके लिए 22 लाख रुपये का बजट मंजूर कर दिया है। इससे पयागपुर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहराइच। पयागपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासांड मशीन की स्थापना होगी। इसके लिए शासन की ओर से बजट मंजूर कर दिया गया है। एक सप्ताह में मशीन लगने की संभावना है। अल्ट्रासाउंड लगने से तीन ब्लॉक की आबादी को इलाज व जांच में सहूलियत मिलेगी।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पयागपुर में अल्ट्रासाउंड जांच के लिए मशीन नहीं है। इसके लिए यहां के मरीज निजी केंद्रों पर जांच के लिए जाते हैं। कमजोर वर्ग के मरीज फ्री जांच के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर लगाते हैं। यहां उन्हें जांच के लिए एक से डेढ़ माह की तारीख मिलती है। इसको देखते हुए सीएमओ डॉ. संजय कुमार ने सात माह पूर्व शासन को पत्र लिखा था। आम जन की समस्या को देखते हुए शासन ने अल्ट्रासाउंड मशीन की स्थापना के लिए हरी झंडी दी। साथ ही मशीन लगवाने के लिए 22 लाख रुपये बजट भी मंजूर कर दिया। इससे इलाके के लोगों में खुशी है।
मालूम हो कि सीएचसी में अल्ट्रासाउंड की स्थापना होने से पयागपुर, विशेश्वरगंज ब्लाक के साथ हुजूरपुर विकास खंड के लोगों को निश्शुल्क जांच की सुविधा आसानी से इलाके में ही मिल जाएगी।
सीएचसी पयागपुर में अल्ट्रासाउंड स्थापना के लिए शासन की ओर से बजट मंजूर कर दिया गया है। मशीन स्थापना के लिए सीएचसी में जगह चिन्हित कर ली गई है। एक सप्ताह में मशीन लग जाएगी। इससे आम लोगों को जांच के लिए भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा।- डॉ. संजय कुमार सीएमओ
