    Bahraich News: बहराइच में थम नहीं रहा भेड़ियों का कहर, मां के पास सो रही बच्ची को दबोच ले गया

    By Rahul Kumar Yadav Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:57 PM (IST)

    Maneater Wolves in Bahraich: राकेश के घर में डेढ़ वर्षीय शानवी आंगन में अपनी मां के साथ सो रही थी। पिता राकेश ने बताया कि वह मवेशियों को चारा दे रहे थे, तभी भेड़िया आंगन में पहुंचा और बच्ची को जबड़े में दबोचकर भाग गया।

    डेढ़ वर्षीय बच्ची शानवी - भेड़िया 

    संवाद सूत्र, जागरण, बहराइच : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही आदमखोर हो चुके भेड़ियों को गोली मारने की आदेश दिया है, लेकिन वन विभाग की 32 टीमों को खूंखार भेड़ियों का पता नहीं लग पा रहा है। उधर भेड़ियों को मानवों पर हमला जारी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गजाधरपुर में फखरपुर के ग्राम पंचायत कंदौली गोरछहनपुरवा में रविवार सुबह आंगन में मां के बगल में सो रही डेढ़ वर्षीय बच्ची शानवी को भेड़िया जबड़े में दबोच ले गया। बच्ची के चिल्लाने पर मां की आंख खुली तो उसने शोर मचाया।

    करीब 15 दिन के बाद भेड़िया के इस हमले के नाकाम करने जब तक ग्रामीण एकत्र होकर दौड़ते, तब तक भेड़िया गन्ने के खेत में घुस गया। काफी खोजबीन के बाद खेत में मांस के टुकड़े मिले। वन विभाग की टीम तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। हमले के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। परिवारजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

    राकेश के घर में डेढ़ वर्षीय शानवी आंगन में अपनी मां के साथ सो रही थी। पिता राकेश ने बताया कि वह मवेशियों को चारा दे रहे थे, तभी भेड़िया आंगन में पहुंचा और बच्ची को जबड़े में दबोचकर भाग गया।

    बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पत्नी नेहा ने शोर मचाया। हम लोग जब तक लाठी-डंडा लेकर दौड़ते, तब तक भेड़िया गन्ने के खेत में घुस गया। ग्रामीणों ने खेत का घेराव कर छानबीन की, लेकिन बच्ची व भेड़िया नहीं मिले। घर से करीब दो सौ मीटर की दूरी पर मांस के टुकड़े मिले हैं। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ड्रोन कैमरे से निगरानी शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका।

    डीएफओ बहराइच, रामसिंह यादव ने बताया कि बच्ची को उठा ले जाने की सूचना मिली है। ग्रामीणों व मिले पगचिह्न से भेड़िये के हमले लग रहे है। टीमें लगी हुई हैं। कई जगहों पर जाल भी लगाया गया है, भेड़िये को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

    अब तक सात की मौत, 40 से अधिक लोग घायल

    नौ सितंबर से शुरू हुए भेड़ियों के हमले में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो चुके है। उधर भेड़ियों के बढ़ते हमले के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीड़ित परिवारों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त कर सहायता राशि भेंट की थी।

    सिर्फ दो भेड़ियों को मारने में मिली है सफलता

    भेड़ियों के बढ़ते हमले को देखते हुए बीते 27 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद भेड़िये को मारने के आदेश दिए थे। उसके बाद वन विभाग की टीम को दो भेड़ियों को मारने में सफलता मिल पाई थी, लेकिन हमले को रोकने में अभी भी वन विभाग की 32 टीमें नाकाम हैं।

    दो भेड़ियों के बचे होने की संभावना

    वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कुल चार भेड़िये थे, जिनमें दो को मारा जा चुका है, जबकि दो की तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि एक लंगड़ा भेड़िया है, जिसके पैर में गोली लगी थी। बावजूद इसके पकड़ा नहीं गया है।

     

     

     

     

    - 15 दिन बाद भेड़िये ने किया हमला, ग्रामीणों में आक्रोश
    - 07 लोगों की भेड़िये के हमले में अब तक हो चुकी है मौत
    - 40 से अधिक लाेग हो चुके हैं भेड़िये के हमले में घायल
    - 02 भेड़िये को वन विभाग ने अब तक मार गिराया है
    - 32 टीमें भेड़िये की तलाश में छान रही खाक
