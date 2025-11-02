Bahraich News: बहराइच में थम नहीं रहा भेड़ियों का कहर, मां के पास सो रही बच्ची को दबोच ले गया

- 15 दिन बाद भेड़िये ने किया हमला, ग्रामीणों में आक्रोश

- 07 लोगों की भेड़िये के हमले में अब तक हो चुकी है मौत

- 40 से अधिक लाेग हो चुके हैं भेड़िये के हमले में घायल

- 02 भेड़िये को वन विभाग ने अब तक मार गिराया है

- 32 टीमें भेड़िये की तलाश में छान रही खाक

संसू, जागरण. गजाधरपुर(बहराइच) : फखरपुर के ग्राम पंचायत कंदौली गोरछहनपुरवा में 15 दिन बाद फिर रविवार की सुबह करीब पांच बजे आंगन में मां के बगल सो रही डेढ़ वर्षीय बच्ची को भेड़िया अपने जबड़े में दबोच ले गया। बच्ची के चिल्लाने पर मां की आंख खुली तो उसने शोर मचाया। जब तक ग्रामीण एकत्र होकर दौड़ते, तब तक भेड़िया गन्ने के खेत में घुस गया। काफी खोजबीन के बाद खेत में मांस के टुकड़े मिले। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। हमले के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। परिवारजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

गांव निवासी राकेश के घर के आंगन में डेढ़ वर्षीय शानवी अपनी मां के साथ सो रही थी। पिता राकेश ने बताया कि वह मवेशियों को चारा दे रहे थे, तभी भेड़िया आंगन में पहुंचा और बच्ची को जबड़े में दबोचकर भाग गया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पत्नी नेहा ने शोर मचाया। हम लोग जब तक लाठी-डंडा लेकर दौड़ते, तब तक भेड़िया गन्ने के खेत में घुस गया। ग्रामीणों ने खेत का घेराव कर छानबीन की, लेकिन बच्ची व भेड़िया नहीं मिले। घर से करीब दो सौ मीटर की दूरी पर मांस के टुकड़े मिले हैं। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ड्रोन कैमरे से निगरानी शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका।

सात की मौत, 40 से अधिक घायल

- नौ सितंबर से शुरू हुए भेड़िये के हमले में अब तक सात लाेगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 से अधिक लाेग घायल हो चुके है। बढ़ते हमले के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीड़ित परिवारों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त कर सहायता राशि भेंट की थी।

दो भेड़िये को मारने में सिर्फ मिली है सफलता

- बढ़ते भेड़िये के हमले को देखते हुए बीते 27 सितंबर को सीएम पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद भेड़िये को मारने के आदेश दिए थे। उसके बाद वन विभाग की टीम द्वारा दो भेड़ियों को मारने की सफलता सिर्फ मिल पाई थी, लेकिन हमले को रोकने में अभी भी वन विभाग की 32 टीमें नाकाम है।

दो भेड़िये के बचे होने की संभावना

- वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कुल चार भेड़िये थे, जिनमें दो को मारा जा चुका है, जबकि दो की तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि एक लंगड़ा भेड़िया है, जिसके पैर में गोली लगी थी। बावजूद इसके पकड़ा नहीं गया है।

- बच्ची को उठा ले जाने की सूचना मिली है। ग्रामीणों व मिले पगचिह्न से भेड़िये के हमले लग रहे है। टीमें लगी हुई हैं। कई जगहों पर जाल भी लगाया गया है, भेड़िये को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

- रामसिंह यादव, डीएफओ बहराइच