बहराइच : आयुष्मान आरोग्य मंदिर में शुरू हुई नई सुविधा, 16000 की आबादी को होगा फायदा; CHO-ANM की भी हुई तैनाती

जागरण संवाददाता, बहराइच। मिहींपुरवा के आयुष्मान आरोग्य मंदिर रायबोझा में नए प्रसव केंद्र का उद्घाटन शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. संजय कुमार ने फीता काटकर किया। अब यहां ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को बेहतर व सुरक्षित प्रसव सेवाएं मिलेंगी।



रायबोझा में नए प्रसव केंद्र की शुरुआत करते हुए सीएमओ ने स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन की मुख्य जिम्मेदारी एएनएम गायत्री वर्मा और कम्युनिटी हेल्थ आफिसर रीतू रानी की तैनाती की। प्रसव केंद्र के शुरू होने से क्षेत्र की लगभग 16 हजार आबादी लाभांवित होगी।

करना पड़ता था कठिनाइयों का सामना अब तक प्रसव और बुनियादी जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ग्रामीणों को करीब 18 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर जाना पड़ता था। आपातकालीन स्थिति और लंबी दूरी के कारण प्रसूताओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिससे अब उन्हें निजात मिलेगी।