कैसरगंज: 24 साल पुराने मामले में अदालत का फैसला, हत्या के प्रयास में दोषी को 5 साल की सजा

जागरण संवाददाता, बहराइच। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शैली राय ने हत्या के प्रयास के आरोपित को दोष सिद्ध ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर उसे एक माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता अपराध सुनील कुमार जायसवाल ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि कैसरगंज इलाके के मीरपुर चिलवा में प्रदीप कुमार ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 10 अगस्त 2000 की शाम उनके भाई मनोज खेत देखकर लौट रहे थे।