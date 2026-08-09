बहराइच में जंगल में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, पुलिस ने शुरू की जांच

संवाद सूत्र, मिहींपुरवा (बहराइच)। कोतवाली मुर्तिहा के ग्राम पंचायत रामनगर के निधिपुरवा निवासी 45 वर्षीय किशोरी लाल का शव घर से 300 मीटर की दूर पर शुक्रवार को जंगल में बरगद के पेड़ में फंदे से लटकता मिला। परिवारजन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव नीचे उतरवाकर जांच शुरू कर दी है।