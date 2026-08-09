बहराइच में तालाब में डूबने से ग्रामीण की मौत, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, पयागपुर (बहराइच)। गांव में स्थित तालाब में एक ग्रामीण की डूबकर मौत हो गई। देर शाम को पुलिस ने शव बाहर निकलवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पयागपुर के वैशनपुरवा निवासी 48 वर्षीय शिवप्रताप सिंह शनिवार दोपहर बाद घर से चले गए। इसके बाद वह वापस नहीं आए।