बहराइच में 385 युवाओं को मिली नौकरी, रोजगार मेले में 21 कंपनियों ने लिया हिस्सा

जागरण संवाददाता, बहराइच। सेवा संकल्प अभियान के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मिहींपुरवा ब्लाक परिसर में विधानसभा स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से आयोजित मेले की मुख्य अतिथि बलहा विधायक सरोज सोनकर ने अतिथियों के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर एवं फीता काटकर शुभारंभ किया।

विधायक ने युवाओं का आह्वान किया कि सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य कराएं, जिससे शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को देश के साथ-साथ विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिल सकें। कहा कि ईमानदारी व लगन के साथ किया गया कार्य छोटा नहीं होता। उन्होंने विदेशों में रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को सेवायोजन विभाग के अतिरिक्त किसी निजी एजेंसी के माध्यम से जाने से बचने की भी सलाह दी।