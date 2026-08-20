शर्म और डर के कारण नहीं छिपेगी बीमारी: सिर्फ QR कोड स्कैन करें, घर बैठे मिलेगी AIDS से संबधित जानकारी
एड्स जैसी गंभीर बीमारी को छिपाने वालों के लिए राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने एक क्यूआर कोड विकसित किया है।
HighLights
राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने क्यूआर कोड विकसित किया।
लोग मोबाइल से स्कैन कर एड्स जोखिम जान सकेंगे।
ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्यकर्मी क्यूआर कोड लगाएंगे।
जागरण संवाददाता, बहराइच। एड्स जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी को छिपाने के लिए आम लोग चिकित्सक के पास नहीं जा रहे हैं। इससे बीमारी और खतरनाक बन जाती है। कुछ ही दिनों में संबंधित की जान चली जाती है।
इसको देखते हुए अब क्यूआर कोड विकसित किया गया है। जिससे आम लोग अपने गांव में ही क्यूआर कोड को स्कैन कर बीमारी के बारे में जान सकते हैं।
एड्स रोगियों को जोखिम की जांच करने के लिए राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी (एसएसीएस) की ओर से क्यूआर कोड विकसित किया गया है। यह क्यूआर कोड जिले के ग्राम पंचायतों में स्क्रीनिंग के लिए पहुंचने पर स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से लगाया जाएगा।
इस क्यूआर कोड को मोबाइल में स्कैन करते ही आम लोगों को रिस्क (जोखिम) की जानकारी मिल सकेगी। इससे उनकी स्क्रीनिंग और इलाज शुरू हो सकेगी।
आम लोग स्वयं अपने मोबाइल से जांच कर सकते हैं। यह क्यूआर कोड युवा दिवस के मौके पर लांच कर सभी जिले को भेजा गया है। इससे गंभीर बीमारी को छिपाने वाले लोग भी मोबाइल के द्वारा जोखिम की जानकारी हासिल कर सकेंगे।
साथ ही उन्हें संबंधित बीमारी के जोखिम का पता चल सकेगा। इससे उनकी जांच और इलाज शुरू हो सकेगी। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. एमएल वर्मा ने बताया कि क्यूआर कोड जोखिम जांच करने का आसान तरीका है। विभागीय स्वास्थ्य कर्मचारी मौके पर पहुंचकर इसे उपलब्ध कराएंगे। जिससे वह अपने मोबाइल से स्वयं अपनी जांच कर सकेंगे।