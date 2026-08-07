बहराइच में अनियमितता मिलने पर खाद की दुकान का लाइसेंस निलंबित, दो को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, बहराइच। निर्धारित मूल्य से अधिक रुपये लेकर खाद बेचने पर खाद की दुकान का लाइसेंस कृषि विभाग की ओर से निलंबित कर दिया गया है। दो दुकान पर खामियां मिलने पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

मटेरा में खाद की दुकानों पर संचालकों की ओर से अधिक मूल्य पर खाद बेचे जाने की शिकायत जिला कृषि अधिकारी डा. सूबेदार यादव से किसानों ने की थी। उनके निर्देश पर गुरुवार को उप जिला कृषि अधिकारी ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने आलम बीज भंडार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद किसानों ने अधिक मूल्य पर खाद बिक्री करने की शिकायत की। इस पर दुकान का लाइसेंस निलंबित किया गया। टीम के पहुंचने पर आदर्श कृषि सेवा केंद्र का संचालक दुकान बंद कर भाग गया।