बहराइच में नेपियर घास से लहलहाएंगे खेत, मवेशियों को सालभर मिलेगा हरा चारा; किसानों को भी दी जाएगी प्रोत्साहन राशि

जागरण संवाददाता, बहराइच। पशुओं को वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए जिले में नेपियर घास की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश चारा विकास नीति के तहत इसके लिए प्रगतिशील किसानों का चयन किया जाएगा। चयनित किसानों को पशुपालन विभाग की ओर से नेपियर घास की जड़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। किसान अपने खेतों में इनकी रोपाई करेंगे।

नेपियर घास की खेती को बढ़ावा देने के साथ किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। रोपाई से पहले और रोपाई के बाद किसानों को दो-दो हजार रुपये की दर से कुल चार हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। विभाग की ओर से किसानों को घास की रोपाई और देखभाल की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।