बहराइच में 1.94 करोड़ की लागत से बनेगा नाला, जलजमाव की समस्या होगी दूर; 94 लाख रुपये आवंटित

जागरण संवाददाता, बहराइच। बारिश के दौरान शहर के मुहल्लों व हाइवे पर जलजमाव से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका की ओर से नाले का निर्माण कराया जा रहा है। यह नाला 1.94 करोड़ की लागत से 580 मीटर लंबी नाले का निर्माण हो रहा है। नाले का निर्माण होने से कई मुहल्लाें की समस्या दूर हो जाएगी। आगामी बारिश में नाला बनाकर तैयार करने का नगरपालिका ने दावा किया है।

शहर में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या नगर पालिका प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहता है। हर बारिश में कई मुहल्ले टापू जैसे नजर आने लगते है। मुख्य सड़कों पर घुटनों तक पानी चलने लगता है। विभाग का दावा है कि नाले का निर्माण होने से सरस्वती नगर, पं. दीन दयाल उपाध्याय व अकबरपुरा मुहल्ले समेत कई मुहल्ले जलजमाव की समस्या से निजात पा सकेंगे।