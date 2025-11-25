बहराइच में 1.94 करोड़ की लागत से बनेगा नाला, जलजमाव की समस्या होगी दूर; 94 लाख रुपये आवंटित
बहराइच शहर में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका 1.94 करोड़ रुपये की लागत से 580 मीटर लंबा नाला बना रही है। इस नाले के निर्माण से सरस्वती नगर, पं. दीन दयाल उपाध्याय और अकबरपुरा समेत कई मुहल्लों को जलजमाव से राहत मिलेगी। अधिकारियों का दावा है कि नाले की गहराई अधिक होने से पानी सड़कों पर नहीं आएगा।
जागरण संवाददाता, बहराइच। बारिश के दौरान शहर के मुहल्लों व हाइवे पर जलजमाव से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका की ओर से नाले का निर्माण कराया जा रहा है। यह नाला 1.94 करोड़ की लागत से 580 मीटर लंबी नाले का निर्माण हो रहा है। नाले का निर्माण होने से कई मुहल्लाें की समस्या दूर हो जाएगी। आगामी बारिश में नाला बनाकर तैयार करने का नगरपालिका ने दावा किया है।
शहर में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या नगर पालिका प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहता है। हर बारिश में कई मुहल्ले टापू जैसे नजर आने लगते है। मुख्य सड़कों पर घुटनों तक पानी चलने लगता है। विभाग का दावा है कि नाले का निर्माण होने से सरस्वती नगर, पं. दीन दयाल उपाध्याय व अकबरपुरा मुहल्ले समेत कई मुहल्ले जलजमाव की समस्या से निजात पा सकेंगे।
अधिकारियों का कहना है कि निर्माण हो रहे नाले की गहरान अधिक है, जिससे पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर नहीं आएगा। ढलान होने के कारण सीधे गड्ढ़े में जाकर पानी गिरेगा।
नगरपालिका परिषद की अधिशाषी अधिकारी प्रमिता सिंह ने बताया कि शहर स्वच्छ रहे और लोगों को जलभराव की समस्या से निजात दिलाया जा सके, इसके लिए 1.94 करोड़ की लागत से नाले का निर्माण कराया जा रहा है। नाले का निर्माण होने से एक बड़ी समस्या से निजात मिल सकेगी।
