'जलप्रलय में फंसी 5 जिंदगियां', बहराइच में बैराज का फाटक बंद कर वनकर्मियों ने गजराज के कुनबे को दिया रास्ता

जागरण संवाददाता, बहराइच। कतर्नियाघाट के चौधरी चरण सिंह गिरिजापुरी बैराज में इस समय खतरे के निशान से ऊपर पानी का बहाव चल रहा है। इस बहाव में मंगलवार को पांच हाथी आ गए। तेज पानी के बहाव में हाथियों का समूह असंतुलित होकर बहने लगा। सूचना पर वनकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर पानी के बहाव को रुकवाया। जिस पर हाथी सुरक्षित तैरकर जंगल की ओर चले गए।

कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग से चौधरी चरण सिंह गिरिजापुरी बैराज सटा हुआ है। इस समय नेपाल से प्रतिदिन पानी बैराज में आ रहा है। बैराज से पानी जिले के नदियों को डिस्चार्ज किया जाता है। इसी पानी में सुबह 10 बजे दो बड़े हाथी अपने तीन बच्चों के साथ पानी पीने के लिए पहुंच गए। पानी पीते समय सभी बीच धारा में बहने लगे। वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी रेंज कार्यालय पर दी। वन क्षेत्राधिकारी ने प्रभागीय वनाधिकारी अपूर्व दीक्षित को सूचना दी।

डीएफओ के निर्देश पर वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची। सभी ने हाथी को बाहर निकालने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के चलते सफलता नहीं मिल सकी। इस पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर बैराज के फाटकों को बंद करवाया गया। इस पर पानी का बहाव कम हुआ और सभी हाथी लगभग एक घंटे बाद तैरकर बाहर आ सके।

वन कर्मियों ने हांका लगाकर आवाज देकर हाथियों को बाहर निकलने में सफलता हासिल की। डीएफओ ने बताया कि वन कर्मियों के साथ सिंचाई विभाग के सहयोग से हाथियों को बचाने में सफलता मिली है। वरना बड़ी घटना हाे सकती थी।