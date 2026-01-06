बहराइच में 35 करोड़ रुपये का कर्ज फंसा, 2920 किसान डिफाल्टर; 20 से 25 साल में भी नहीं जमा हुई धनराशि
बहराइच में उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक के 2920 लघु और सीमांत किसानों पर 35.43 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है। यह धनराशि 20-25 सालों से जमा नहीं हुई है, ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहराइच। उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक से लघु और सीमांत किसानों को छह प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिए जाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। वहीं, बैंक की तरफ से दिए गए लघु और सीमांत किसानों को कर्ज के रूप में रुपये डिफाल्टर खाता होने से फंसते जा रहे हैं।
जिले की तीन बैंक शाखाओं का 35.45 करोड़ रुपये बकाया है। ऋण की यह धनराशि 20 से 25 सालों की बताई गई है। इन किसानों के खातों को डिफाल्टर घोषित किया गया है।
जिला मुख्यालय सहित कैसरगंज और नानपारा में उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक की कुल तीन शाखाएं संचालित हैं। इन तीनों शाखाओं में लघु और सीमांत श्रेणी के 2920 किसानों का 35 करोड़ 43 लाख 82 हजार रुपये ऋण का अदा नहीं किया गया है। यह धनराशि 20 से 25 सालों की बताई गई है।
ऐसे में किसानों के खातों को डिफाल्टर घोषित किया गया है। कई बार नोटिस देेने के बाद भी ऋण जमा नहीं किया गया है। सबसे अधिक नानपारा बैंक शाखा के 1452 किसान हैं।
इन पर नौ करोड़ 87 लाख 2 हजार, कैसरगंज शाखा में 897 किसानों का 12 करोड़ 57 लाख 10 हजार और बहराइच सदर शाखा में 571 किसानों का 12 करोड़ 99 लाख 70 हजार रुपये बाकी है। इस बैंक में 11.50 प्रतिशत सालाना व्याज दर वर्तमान में चलन में है। इसी ब्याज दर के हिसाब से कर्ज की गणना और वसूली की जाती है।
भूमि विकास बैंक शाखा से लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों को 11.50 प्रतिशत सालाना ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बैंकों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। तीनों शाखाओं पर 35.43 करोड़ रुपये 25 वर्षों से बकाया है।
-राजा राम भार्गव, वरिष्ठ प्रबंधक, भूमि विकास बैंक, बहराइच
