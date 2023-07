Conversion In UP: बहराइच में बजरंग दल नेता पर हमला, मतांतरण कराने वालों के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा

बहराइच में मतांतरण कराने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले बजरंग दल के नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। दीपक ने बताया कि वह मंगलवार की देर रात्रि बंजरिया निवासी संघ के सदस्य के यहां शोक संवेदना व्यक्त कर ककरी में आयोजित सुंदर कांड पाठ में शामिल होने आ रहे थे तभी बंजरिया नहर के पास किसी ने साइड से धक्का देते हुए राड से हमला शुरू कर दिया।

Conversion In UP: मतांतरण का मुकदमा दर्ज कराने वाले बजरंग दल नेता पर जानलेवा हमला

नानपारा (बहराइच), संसू। बजरंग दल के विभाग संयोजक दीपक श्रीवास्तव पर मंगलवार की रात जानलेवा हमला हुआ। कोतवाली नानपारा में मतांतरण कराने वालों के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। जिसपर मंगलवार की दोपहर मतांतरण कराने वालों ने दी थी धमकी जिसकी शिकायत दीपक ने कोतवाली नानपारा में की थी। दीपक ने बताया कि वह मंगलवार की देर रात्रि बंजरिया निवासी संघ के सदस्य के यहां शोक संवेदना व्यक्त कर ककरी में आयोजित सुंदर कांड पाठ में शामिल होने आ रहे थे तभी बंजरिया नहर के पास काटे रखे थे जैसे ही मोटरसाइकिल धीरे की किसी ने साइड से धक्का देते हुए राड से हमला शुरू कर दिया। किसी तरह से जान बचा कर भागे और घटना की सूचना हिन्दू संगठनों के देते हुए कोतवाली में दी। प्रभारी निरीक्षक हेमन्त कुमार गौड़ मौके पर पहुचकर घायल दीपक को सीएचसी नानपारा लाए जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिलाचिकित्सालय भेज दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही सीएचसी में हिन्दू संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों की भीड़ लग गई। एडिशनल एस पी डा पवित्र मोहन त्रिपाठी व सीओ राहुल पांडे सीएचसी पंहुचकर दीपक से घटना की जानकारी लेकर जल्द आरोपियों के गिरफ्तारी का आश्वासन देते हुए देर रात्रि तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।

