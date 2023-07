बैराजों से छोड़ा गया 311446 क्यूसेक पानी, जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती ग्रामीण सहमे; 80 CM लाल निशान से नीचे घाघरा

पहाड़ों पर झमाझम बारिश से नेपाली नदियां उफान पर है। इससे बैराजों से पानी छोड़े जाने का सिलसिला बढ़ गया है। इससे घाघरा का जलस्तर बढ़ने लगा है। घाघरा व शारदा नदी के उफनाने से तटवर्ती ग्रामीण बाढ़ की आशंका से सहम उठे हैं हालांकि प्रशासन अभी बाढ़ की स्थिति से इंकार कर रहा है। घाघरा का जलस्तर लाल निशान 106.07 मीटर के सापेक्ष 105.266 मीटर रिकार्ड किया गया।

बैराजों से छोड़ा गया 311446 क्यूसेक पानी

संवाद सूत्र, बौंडी (बहराइच): पहाड़ों पर झमाझम बारिश से नेपाली नदियां उफान पर है। इससे बैराजों से पानी छोड़े जाने का सिलसिला बढ़ गया है। इससे घाघरा का जलस्तर बढ़ने लगा है। घाघरा व शारदा नदी के उफनाने से तटवर्ती ग्रामीण बाढ़ की आशंका से सहम उठे हैं, हालांकि प्रशासन अभी बाढ़ की स्थिति से इंकार कर रहा है। बुधवार की सुबह आठ बजे एल्गिन ब्रिज पर घाघरा का जलस्तर लाल निशान 106.07 मीटर के सापेक्ष 105.266 मीटर रिकार्ड किया गया। यहां घाघरा लाल निशान से 80 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। जिले के तीनों बैराजों से बुधवार को तीन लाख 11 हजार 446 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बैराजों से पानी छोड़ने से घाघरा का जलस्तर बढ़ा सरयू ड्रेनेज खंड प्रथम के अधिशाषी अभियंता शोभित कुशवाहा ने बताया कि शारदा बैराज से एक लाख 46 हजार 172, गिरिजापुरी बैराज से एक लाख 64 हजार 38 व सरयू बैराज से 1236 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे जलस्तर बढ़ना तय माना जा रहा है। जलस्तर बढ़ता देख जिले के कैसरगंज, महसी, नानपारा व मिहींपुरवा तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने बाढ़ व कटान पूर्व तैयारियां चाक चौबंद करने में तेजी शुरू कर दी है। आज होगा आपदा प्रबंधन का पूर्वाभ्यास बाढ़ व कटान आपदा से निपटने के लिए गुरुवार यानी 20 जुलाई की सुबह रामलीला मैदान व सिलौटा में घाघरा नदी के तट पर प्रशासन माकड्रिल करेगा। नायब तहसीलदार महसी विपुल कुमार सिंह ने बताया कि माकड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ व क्षेत्रीय गोताखोर बाढ़ से निपटने का पूर्वाभ्यास करेंगे। स्वास्थ्य, राजस्व, परिवहन आदि की तैयारियों को परखा जाएगा। जिले की नदियों का जलस्तर- नदी - बैराज - लाल निशान - जलस्तर घाघरा - गिरजापुरी - 136.80 - 135.70

घाघरा - एल्गिन ब्रिज - 106.07 - 105.266

सरयू - गोपिया - 133.50 - 130.00

शारदा - शारदा - 135.49 - 135.10 (जलस्तर मीटर में है) महसी उपजिलाधिकारी राकेश कुमार मौर्य के अनुसार, मामूली जलस्तर बढ़ रहा है। इससे बाढ़ की कोई स्थिति नहीं होगी। तहसील प्रशासन बाढ़ आपदा पर नजरें बनाए है।

