युवती की हत्या कर Delhi-Saharanpur Highway किनारे पेट्रोल से जलाया शव, नहीं हुई पहचान; CCTV खंगाल रही पुलिस

जागरण संवाददाता, बागपत। युवती की हत्या कर शव को दिल्ली-सहारनपुर हाईवे किनारे खेत में पेट्रोल से जलाया गया। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। उसकी पहचान नहीं हुई है। पुलिस कातिलों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है।

ग्राम नंगला बहलोलपुर निवासी आदित्य यादव गुरुवार दोपहर करीब 12.30 बजे अपने अपने खेत से लौट रहे थे। हाईवे के किनारे ग्राम काठा और नंगला बहलोलपुर के बीच एक खेत में करीब 25 वर्षीय युवती का अधजला शव दिखाई दिया। उनके द्वारा राहगीरों को जानकारी दी गई। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई।

सीओ सुकन्या शर्मा और कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। देखने से प्रतीत होता है कि महिला की हत्या कर शव को बिस्तर की चादर में लपेटकर यहां पर लाकर डाला गया। घटना का किसी को पता चल चले, इसलिए पेट्रोल छिड़ककर शव को जलाया गया। जो पूरी से जल नहीं पाया। महिला कौन है ? उसकी हत्या किसने और क्याें की ? इसका अभी पता नहीं चला। उधर, सीओ सुकन्या शर्मा का कहना है कि युवती के शव की पहचान कराकर घटना का शीघ्र राजफाश किया जाएगा।

दोस्त संग लापता इसरार का शव मिला, कपड़ों से हुई पहचान चांदीनगर: 18 दिन से दोस्त के साथ लापता इसरार का शव गाजियाबाद में खेत में क्षत-विक्षत हालत में मिला। कपड़ों के आधार पर स्वजन ने उसकी पहचान की। उसकी मौत के कारणों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। वहीं उसके लापता दोस्त का अभी तक पता नहीं चला है।

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ग्राम सिंगोली तगा निवासी अंकित पुत्र मुकेश दिव्यांग है, वह अपने दोस्त इसरार पुत्र रिड़कू को अपनी मदद के लिए अक्सर साथ रखता था। गत 25 जुलाई को वह दोनों बाइक से खेकड़ा के लिए घर से बोलकर गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। उनकी अंतिम लोकेशन 25 जुलाई को बड़ागांव के पास मिली थी। तभी से दोनों के मोबाइल बंद हैं।

पुलिस और स्वजन दोनों की तलाश में लगे हुए थे, लेकिन कोई अहम सुराग नहीं मिला। बुधवार को गाज़ियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र के ग्राम अटौर के एक खेत से पुलिस को क्षत-विक्षत हालत में एक युवक का शव बरामद हुआ, उसकी पहचान नहीं होने पर अज्ञात में पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

वहीं जानकारी मिलने पर इसरार के बड़े भाई फरीद, फिरोज व अन्य स्वजन ने गाज़ियाबाद मर्चरी पहुंचकर शव की पहचान कपड़ों से इसरार के रूप में की। इसरार के ससुर मुस्ताक निवासी खट्टा प्रहलादपुर का कहना है कि गाजियाबाद में मिला शव इसरार का ही है।