'डिजिटल इंडिया पर भारी है MDR का बोझ, हम पहले ही कम मार्जिन पर कर रहे हैं काम'; व्यापारियों ने PM और CM को लिखा पत्र

संवाद सहयोगी, बड़ौत (बागपत)। 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने की घोषणा के बाद व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। उनका मानना है कि इससे उनके कारोबार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, खासकर तब जब वे पहले से ही कम मार्जिन पर काम कर रहे हैं।

जिले में हजारों की संख्या में ऐसे व्यापारी हैं, जिनका प्रति व्यक्ति लेनदेन 2000 रुपये से अधिक होता है। विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के बजाय यह शुल्क छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा।

व्यापारियों के अनुसार वे पहले से ही एक से दो प्रतिशत के मुनाफे पर कारोबार कर रहे हैं और ऐसे में यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगने से उनकी लागत बढ़ जाएगी। बड़ौत व्यापार संगठन के अध्यक्ष अंकुर जैन का कहना है कि पहले से कम मार्जिन पर कारोबार कर रहे व्यापारियों पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ पड़ेगा।

ऐसे में ग्राहकों की जेब पर भी बोझ पड़ेगा, क्योंकि वह ग्राहकों से ही वसूलेगा। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष मुदित जैन ने कहा कि एमडीआर की व्यवस्था को लेकर व्यापारी और ग्राहक दोनों के मन में कई सवाल हैं और इस पर प्रतिनिधियों से संवाद कर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।