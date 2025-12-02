स्विफ्ट पर नंबर प्लेट की जगह लिखा था 'ठेकेदार', हो गया चालान... देने पड़ गए 25.5 हजार
एक स्विफ्ट कार पर नंबर प्लेट की जगह 'ठेकेदार' लिखने के कारण पुलिस ने 25.5 हजार रुपये का चालान काटा। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ और लिखना गैरकानूनी है। यह घटना उन लोगों के लिए एक सबक है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं।
जागरण संवाददाता, बागपत। स्टेटस सिंबल के लिए कुछ लोग यातायात नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। एक स्विफ्ट कार पर नंबर प्लेट की जगह ठेकेदार लिखा मिला, जिसका 25.5 हजार का चालान किया गया। वहीं, पटाखे जैसी आवाज निकालने पर दो बुलेट बाइक का चालान किया।
यातायात प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सिंह के मुताबिक सोमवार को टीम के साथ बागपत के राष्ट्र वंदना चौक पर वाहन की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान दिल्ली की ओर से आई काले रंग की स्विफ्ट कार को चेकिंग के लिए रोका गया, जिसकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की जगह "ठेकेदार" लिखी एक प्लेट लगी मिली।
यह कार मथुरा के सागर की है, जिसका 25.5 हजार का चालान किया गया। वहीं, पटाखे जैसी आवाज निकालने पर एक बुलेट बाइक का 42 हजार व दूसरी का 32 हजार रुपये का चालान किया गया। हिदायत दी कि कोई भी व्यक्ति अपने वाहन पर जातिसूचक या प्रतिबंधित शब्द अंकित न करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।