Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    PTM में शिकायत होगी, डांट भी पड़ेगी... डर इतना बैठा कि जहर खा लिया छात्र ने

    By Kapil Kumar Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 12:34 PM (IST)

    एक छात्र ने पीटीएम में शिकायत और डांट के डर से जहर खा लिया। छात्र इतना डरा हुआ था कि उसने यह कदम उठाया। जहर खाने के बाद उसकी हालत गंभीर है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    एक छात्र ने पीटीएम में शिकायत और डांट के डर से जहर खा लिया। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, बागपत। पेरेंट्स मीटिंग में शिकायत के डर से एक छात्र ने स्कूल में ही जहरीला पदार्थ निगल लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। चिकित्सकों ने उसे दिल्ली के लिए रेफर किया। वहीं, इस मामले में पुलिस से शिकायत नहीं की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बागपत नगर के एक निजी स्कूल में कक्षा 11 के छात्र ने शुक्रवार को जहरीला पदार्थ खा लिया। उसकी तबीयत बिगड़ने पर छात्रों व शिक्षकों को पता चला तो वहां पर अफरा-तफरी मच गई। इसकी जानकारी छात्र के स्वजन को दी गई, जो तुरंत स्कूल पहुंच गए। स्कूल प्रशासन और स्वजन आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर उसे मेडिकल कालेज मेरठ के लिए रेफर किया।

    छात्र के स्वजन ने एक-दूसरे को जानकारी दी कि स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में शिकायत होने के डर से छात्र ने ऐसा किया है, वह तनाव में था। इससे पहले भी शिक्षकों ने पढ़ाई को लेकर छात्र की शिकायत की थी। छात्र की हालत में सुधार बताया जा रहा है। उधर, कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है। इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।