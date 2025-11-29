PTM में शिकायत होगी, डांट भी पड़ेगी... डर इतना बैठा कि जहर खा लिया छात्र ने

जागरण संवाददाता, बागपत। पेरेंट्स मीटिंग में शिकायत के डर से एक छात्र ने स्कूल में ही जहरीला पदार्थ निगल लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। चिकित्सकों ने उसे दिल्ली के लिए रेफर किया। वहीं, इस मामले में पुलिस से शिकायत नहीं की गई है।

बागपत नगर के एक निजी स्कूल में कक्षा 11 के छात्र ने शुक्रवार को जहरीला पदार्थ खा लिया। उसकी तबीयत बिगड़ने पर छात्रों व शिक्षकों को पता चला तो वहां पर अफरा-तफरी मच गई। इसकी जानकारी छात्र के स्वजन को दी गई, जो तुरंत स्कूल पहुंच गए। स्कूल प्रशासन और स्वजन आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर उसे मेडिकल कालेज मेरठ के लिए रेफर किया।