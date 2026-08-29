सांप की पूंछ पकड़ना किसान को पड़ा भारी, डसने पर लगे 10 एंटी वेनम इंजेक्शन; डॉक्टरों ने मेरठ मेडिकल कॉलेज किया रेफर

जागरण संवाददाता, बागपत। पूंछ पकड़ नलकूप से बाहर निकालते समय सांप ने किसान को डस लिया। इसके अलावा ईंटों के नीचे छिपे सांप ने उस समय छात्र को डस लिया, जब उसने ईंट उठाई। उन दोनों को चिकित्सकों ने एंटी स्नेक वेनम के 10-10 इंजेक्शन लगाकर हायर सेंटर के लिए रेफर किया।

ग्राम धनौरा सिल्वरनगर निवासी किसान ऋषिपाल ने शुक्रवार सुबह नलकूप का दरवाजा खोला तो एक सांप दूर जाकर गिरा। उनके द्वारा डंडे की मदद से सांप को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पूंछ पकड़कर सांप को बाहर निकालने का प्रयास किया तो एक हाथ की अंगूठे में डस लिया। उन्होंने अपने स्वजन को जानकारी दी। आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया।