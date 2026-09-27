वयोवृद्ध निशानेबाज दादी प्रकाशी तोमर की हालत बिगड़ी; बागपत के अस्पताल में दी जा रही आक्सीजन सपोर्ट

संवाद सूत्र, बिनौली (बागपत)। जनपद के गांव जौहड़ी की वयोवृद्ध निशानेबाज दादी प्रकाशी तोमर को शनिवार रात अचानक सांस लेने में परेशानी हुई। स्वजन ने रविवार सुबह उन्हें बड़ौत के एक हास्पिटल में ले जाकर भर्ती कराया, जहां चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं।

जौहड़ी की निशानेबाज दादी प्रकाशी की देररात सांस लेने में परेशानी होने के कारण अचानक हालत बिगड़ गई। जिसके बाद सुबह स्वजन उन्हें बड़ौत के आनंद हास्पिटल एवं ट्रामा सेंटर ले गए, जहां उन्हें आइसीयू में आक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है।