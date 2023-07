Sawan Ka Somvar: शिवभक्तों की आस्था का सैलाब, बागपत के पुरा मंदिर में एक लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Baghpat Famous Shiv Mandir Sawan Ka Somvar सावन के पहले सोमवार को उमड़ा आस्था का सैलाब पुरा मंदिर में एक लाख श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। उधर जिले के अन्य शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की लाइन लगी है जो भगवान का जलाभिषेक कर मन्नते मांग रहे हैं। उधर हरिद्वार से कावड़ लेकर लौट रहे कावड़ियों का सैलाब उमड़ने लगा है। अधिकांश कावड़िए बागपत से होकर हरियाणा जा रहे हैं।

बागपत, जागरण संवाददाता। श्रावण मास के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ऐतिहासिक परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पुरा में रात 2 बजे से ही शिवभक्त भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए उमड़ रहे हैं। सोमवार सुबह 10 बजे तक करीब एक लाख श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। 15 को मनेगी सावन की शिवरात्रि इस बार 15 जुलाई को शिवरात्रि है। बागपत के पुरा गांव स्थित भगवान परशुराम महादेव मंदिर कि उत्तरी भारत में विशेष महत्ता है। श्रावणी मास के पहले सोमवार को इस मंदिर पर भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की लाइन लगी है। आसपास के अलावा गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, मुजफ्फरनगर, शामली और दिल्ली के साथ हरियाणा राज्यों के अनेक श्रद्धालु पुरा मंदिर पर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने पहुंचे। दो बजे के बाद शुरू हुआ जलाभिषेक पुरा मंदिर की प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि रात में सोमवार शुरू होने के बाद रात्रि 2 बजे से श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करना शुरू किया। सुबह 10 बजे तक करीब एक लाख श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके हैं। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी जारी है। वहीं मंदिर परिसर में मेला लग चुका है। दुकानें सजी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। हल्के वाहनों को भी मंदिर से 2 किलोमीटर पहले रोका जा रहा है। वहां से श्रद्धालु पैदल मंदिर पहुंच रहे हैं। मुख्य पुजारी पंडित जय भगवान शर्मा, मंदिर समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि अब मौसम साफ होने लगा है इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी।

