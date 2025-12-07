Language
    यूपी में बेटियों के खाते में आएंगे 25000 रुपये, इस योजना के तहत जन्म से लेकर पढ़ाई तक खर्चा उठाएगी योगी सरकार

    By Zaheer Hasan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:46 PM (IST)

    बागपत में कन्या सुमंगला योजना के तहत 18911 बेटियों को लाभ मिल रहा है। यह योजना केवल दो या कम भाई-बहन वाली बेटियों के लिए है। अगले चरण में 13120 बेटियो ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बागपत। कन्या सुमंगला योजना से बागपत की 18911 बेटियाें के खाते में पैसा पहुंच रहा है। बेटियों को इस योजना का लाभ तभी मिलता है जब वे दो भाई-बहन से ज्यादा न हो। छह चरण में लाभ दिया जाता है।

    अब अगले चरण का लाभ देने के लिए 13120 बेटियों के भाई-बहन का सत्यापन होगा। जहां तीसरे भाई बहन की किलकारी गूंजी होगी वहां बेटियों को योजना से बाहर किया जाएगा।

    कन्या सुमंगला योजना से प्रत्येक पात्र बेटी को छह चरण में कुल 25 हजार रुपये मिलते हैं। बेटियों के नाम से बैंक में खाता खुला होता है जिसमें उनका पैसा जमा होता रहता है।

    प्रथम चरण में बेटी के जन्म लेने पर, दूसरे चरण का पैसा एक साल के भीतर टीकाकरण पूरा होने पर, तीसरे चरण का पैसा कक्षा प्रथम में प्रवेश, चौथे चरण का पैसा कक्षा छह में प्रवेश, पांचवें चरण का पैसा कक्षा नौ में प्रवेश लेने तथा अंतिम छठे चरण का पैसा आगे की पढ़ाई जारी रखने पर मिलता है।

    अब बागपत में ग्रामीण क्षेत्र की 5444 बेटियों तथा शहरी क्षेत्र की 7676 बेटियों को अगले चरण का पैसा देने की तैयारी है। यानी कुल 13120 बेटियों को अगले चरण का पैसा मिलेगा।

    मगर इससे पहले अधिकारियों को उनके घर जाकर पता लगाना होगा कि योजना में शामिल होने के बाद किसी बेटी के तीसरे भाई-बहन ने तो जन्म नहीं लिया है। महिला कल्याण विभाग की सामाजिक कार्यकर्ता रेनू ने कहा कि दो से ज्यादा भाई बहन मिलने पर संबंधित बेटी को आगे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।