यूपी में बेटियों के खाते में आएंगे 25000 रुपये, इस योजना के तहत जन्म से लेकर पढ़ाई तक खर्चा उठाएगी योगी सरकार

जागरण संवाददाता, बागपत। कन्या सुमंगला योजना से बागपत की 18911 बेटियाें के खाते में पैसा पहुंच रहा है। बेटियों को इस योजना का लाभ तभी मिलता है जब वे दो भाई-बहन से ज्यादा न हो। छह चरण में लाभ दिया जाता है।

अब अगले चरण का लाभ देने के लिए 13120 बेटियों के भाई-बहन का सत्यापन होगा। जहां तीसरे भाई बहन की किलकारी गूंजी होगी वहां बेटियों को योजना से बाहर किया जाएगा। कन्या सुमंगला योजना से प्रत्येक पात्र बेटी को छह चरण में कुल 25 हजार रुपये मिलते हैं। बेटियों के नाम से बैंक में खाता खुला होता है जिसमें उनका पैसा जमा होता रहता है। प्रथम चरण में बेटी के जन्म लेने पर, दूसरे चरण का पैसा एक साल के भीतर टीकाकरण पूरा होने पर, तीसरे चरण का पैसा कक्षा प्रथम में प्रवेश, चौथे चरण का पैसा कक्षा छह में प्रवेश, पांचवें चरण का पैसा कक्षा नौ में प्रवेश लेने तथा अंतिम छठे चरण का पैसा आगे की पढ़ाई जारी रखने पर मिलता है।