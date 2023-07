Baghpat News: जाट राजनीति की दिशा तय करेगा जयन्त का कदम, ‘चावल की जगह खीर’ खाने के ट्वीट से बढ़ा सस्पेंस

Jayant Chaudhary UP Politics Baghpat News भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और राकेश टिकैत भले ही अराजनीतिक हैं लेकिन जाट एवं किसान वर्ग में बेहतर पकड़ है। इनके रिश्ते डा. संजीव बालियान और जयन्त दोनों से ठीक हैं ऐसे में दोनों भाई किसी एक के साथ नहीं गए। जयंत चौधरी पिता अजित विरासत को बढ़ाने और बचाने में जुटे हैं।

UP News: जाट राजनीति की दिशा तय करेगा जयन्त का कदम

बागपत, जागरण टीम, आशु सिंह। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधनों में मची हलचल से नए संकेत उभरे हैं। रालोद प्रमुख जयन्त चौधरी बेंगलुरु में कांग्रेस की अगुआई वाली विपक्ष की बैठक में पहुंचे हैं लेकिन उनके बयान और ट्वीट ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। जयन्त के निर्णय से पश्चिम उप्र में जाट राजनीति की दिशा तय होगी। अगर वो भाजपा गठबंधन के साथ आए तो पार्टी में चौधराहट की जंग खत्म होगी, वहीं राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक असर पड़ेगा। विपक्ष में खड़े हुए तो जाट वोटर दो ध्रुवों में बंटेंगे, जहां भारी खींचतान होगी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अकेले पड़ सकते हैं। निर्णय के गोलपोस्ट पर जयन्त पश्चिम उप्र मे रालोद की पकड़ मजबूत है। पिछले दिनों जयन्त ने ट्वीट कर ‘चावल की जगह खीर’ खाने की बात कहते हुए राजनीति सस्पेंस बढ़ाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जयन्त को भाजपा के साथ आने की बात कह चुके हैं, लेकिन हवा का रुख परखते हुए छोटे चौधरी सधी बयानबाजी कर रहे हैं। अहम मोड़ पर जाट राजनीति 2014 से राजनीतिक हाशिए पर चल रहे रालोद को 2022 विस चुनाव में संजीवनी मिली। लेकिन बदलते राजनीतिक परिवेश में रालोद को एनडीए ने अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयास तेज किया है। जयन्त भी सत्ता में रहकर किसान हित के बड़े निर्णयों में अपनी भूमिका तलाश सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में करीब 130 विस एवं 40 लोस सीटों पर जाट फैक्टर का असर है। भाजपा इस फैक्टर को साधते हुए गठबंधन का आकार भी बढ़ाना चाहती है। बालियान की बढ़ेगी चुनौती राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जयन्त एनडीए में शामिल हुए तो मुजफ्फरनगर सांसद डा. संजीव बालियान, बागपत सांसद डा. सत्यपाल सिंह की सियासी चुनौती बढ़ेगी। भाजपा की केंद्रीय इकाई मानती है कि किसान आंदोलन से लेकर पहलवानों के मुद्दों को सुलझाने में पार्टी के जाट नेता सफल नहीं रहे, जिसके बाद जयन्त को साथ लेने की रणनीति बनी। ऐसा हुआ तो भाजपा के जाट नेताओं में चौधराहट की जंग नहीं रह जाएगी, वहीं मोदी सरकार के मुखर विरोधी एवं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी अकेले पड़ जाएंगे। वो जयन्त को एनडीए में जाने से रोकने की मुहिम में जुटे हैं।

