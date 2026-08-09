अलर्ट मोड पर रही पुलिस... शिवभक्तों को गांगनौली कट से कारिडोर में घुसने से रोका

संवाद सूत्र, दाहा (बिजनौर)। दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कारिडोर पर बने वैकल्पिक रास्ते पर पुलिस ने सख्त पहरा लगा रखा है, ताकि कांवड़िये इस रास्ते से ऊपर न चढ़ जाएं। रविवार को कांवड़ियों ने अस्थाई कट से ऊपर चढ़ने का प्रयास किया। पुलिस कांवड़ियों को समझा-बुझाकर वापस लौटाती रही।

दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कारिडोर पर गांगनौली के पास वैकल्पिक रास्ते पर क्षेत्रवासी स्थाई कट की मांग को लेकर धरना देकर बैठे हैं। उधर, इस समय कांवड़ मेला चल रहा है। हरियाणा जाने वाली अधिकांश बड़ी डाक कांवड़ पुसार से गांगनौली होते हुए बराल निकाली जा रही हैं, जिस पर पुलिस ने सावधानी बरतते हुए अस्थाई कट के पास पुलिस लगा दी गई, ताकि कोई भी कांवड़िया इस कट से हाईवे पर न चढ़ जाए। इसमें धरनारत लोग भी कांवड़ियों को रोकने में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं।