Baghpat News: किसान नेता ने तीन दोस्तों संग महिला से किया सामूहिक दुष्कर्म, वीडियो किया वायरल, डर में पीड़िता

Baghpat Crime News In Hindi Today किसान नेता द्वारा बनाए गए वीडियो से वो लगातार महिला का शोषण करता रहा। महिला का आरोप है कि कई माह तक ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म हुआ।पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर एसपी से शिकायत की है। पुलिस इस मामले में छानबीन कराकर एक्शन की बात कर रही है। महिला वीडियो वायरल होने के बाद से दहशत में है।

Baghpat News: किसान नेता ने तीन दोस्तों संग महिला से किया सामूहिक दुष्कर्म, वीडियो प्रसारित

Your browser does not support the audio element.