PhD Scholar तैयार करेंगे गांवों के विकास का खाका, छह यूनिवर्सिटी से किया गया अनुबंध... पश्चिमी उप्र से की जा रही पहल

जागरण संवाददाता, बागपत। अब गांवों की विकास योजना कागजों में नहीं, बल्कि जमीनी सच के आधार पर बनेगी। पंचायती राज विभाग ने छह यूनिवर्सिटी से अनुबंध किया, जिनके पीएचडी स्कालर गांवों में माडल विकास योजना तैयार कराएंगे। बागपत के दस गांवों की सूची पंचायत निदेशक को भेजी गई।

यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कालर पंचायत सचिवों व अधिकारियों को तकनीकी सहयोग देकर ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाने को काम करेंगे। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक, अनुसंधानात्मक, तकनीकी क्षमता को गांव स्तर की योजनाएं निर्माण प्रक्रिया से जोड़ना है। इससे विकास लक्ष्यों पर आधारित, समेकित एवं सहभागी योजना बन सकेंगी। विकास योजना में कम लागत, बिना लागत की गतिविधियों को प्राथमिकता देकर ग्राम पंचायतों में सतत आजीविका, आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास को बढावा देने पर फोकस रहेगा।