पाकिस्तान से अपनी मोहब्‍बत को पाने के लिए भारत पहुंची सीमा हैदर की लव स्‍टोरी सुर्ख‍ियों में है। अब भक‍ियू नेता नरेश टिकैत ने इस लव स्‍टोरी में द‍िलचस्‍पी द‍िखाते हुए सीमा हैदर को भारत की नागरिकता देने की मांग की है। बता दें क‍ि सीमा हैदर को PUBG (पबजी) के जरिए ग्रेटर नोएडा के सचिन से प्यार हुआ और फिर इस साल मई में वो भारत आ गई ।

India-Pak Love Story: नरेश ट‍िकैत ने सीमा हैदर के ल‍िए की भारत की नागरिकता द‍िए जाने की मांग

बड़ौत, जागरण संवाददाता। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत बुधवार को नगर में हाईवे पर एक प्रतिष्ठान पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की सीमा हैदर पर कहा कि सरकार को उसे नागिरकता देनी चाहिए, अन्यथा मुस्लिम देश में उसे मार देंगे। ऐसी आशंका सीमा भी जता रही है। नरेश टिकैत ने समान नागरिक संहिता को सही बताया। नरेश टिकैत ने कहा कि सीमा हैदर अपना देश पाकिस्तान छोड़कर भारत आई है। उसे अच्छा लगा होगा, तभी वह भारत में आई है। नरेश टिकैत की मांग, सीमा हैदर को म‍िले भारत की नागरिकता सरकार को उसे भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए, अन्यथा मुस्लिम देश में उसे मार देंगे। ऐसी आशंका सीमा हैदर भी जता रही है। सीमा हैदर ने भारत पर विश्वास किया होगा, तभी वह इस देश में आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार किसान विरोधी है। बकाया गन्ना भुगतान का उदाहरण इसकी गवाही देता है। नरेश टिकैत ने पहलवानों के मामले में सरकार के रवैये को तानाशाही बताया। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता सरकार का उचित दिशा में कदम है। पाक‍िस्‍तान से दुबई फ‍िर नेपाल के रास्‍ते भारत आई थी सीमा हैदर 27 वर्षीय सीमा गुलाम हैदर अपने भारतीय प्रेमी सचिन मीना के साथ रहने के लिए बिना वीजा या नागरिकता के नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने के लिए सीमा पार कर गई, जिनसे उसकी मुलाकात 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान पबजी खेलते समय हुई और उससे प्यार हो गया। ऑनलाइन पब्जी गेम खेलने के दौरान पाकिस्तान के कराची की सीमा हैदर रबूपुरा के रहने वाले सचिन के संपर्क में आ गई थी। दोनों रात-रात भर तक गेम खेलते थे। इसी दौरान दोनों में प्यार हो गया। पुल‍िस ने सीमा हैदर व प्रेमी सच‍िन को क‍िया था गिरफ्तार सीमा हैदर सचिन की खातिर पाकिस्तान से दुबई वहां से नेपाल के रास्ते बिना वीजा के ही अपने चार बच्चों के साथ हिंदुस्तानी सरहद को लांघ कर 13 मई को रबूपुरा आ गई थी। करीब डेढ़ माह तक यहां रहने के बाद पुलिस ने सीमा हैदर और सचिन को पांच जुलाई को गिरफ्तार किया। कोर्ट से जमान मिलने के बाद दोनों रबूपुरा में रह रहे है।

Edited By: Prabhapunj Mishra