सरकार भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें, वरना जनता कड़ा जवाब देगी : चौधरी नरेश टिकैत

संवाद सूत्र, जागरण. दाहा (बागपत)। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ईवीएम के बजाए बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव कराएं। जनता की भावना के साथ खिलवाड़ न करें। गन्ना मूल्य 600 रुपये क्विंटल से कम घाटे का सौदा साबित होगा।

उन्होंने रविवार को कस्बा दोघट में राजेंद्र चौधरी के आवास पर पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार आंदोलन करने वालों पर दबाव बनाकर चुप करना चाहती है। मनमानी से देश नहीं चल सकता। छात्र हो या व्यापारी सभी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे और आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को उनकी समस्या सुनकर समाधान करना चाहिए जैसे पूर्व की सरकार करती रही हैं। चीनी पर दाम बढ़ रहे हैं किसान के गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया जा रहा है।