Baghpat News: साधु बन भिक्षा मांग रहे मुस्लिम युवक को दबोच पुलिस को सौंपा, हिंदू संगठन ने की कार्रवाई की मांग

मंद‍िर में पुजारी के मुस्‍ल‍िम बनने के मामले के बाद अब बागपत में बाबा गोरखनाथ की तस्वीर लेकर साधु बन भिक्षा मांग रहे मुस्लिम युवक को इलाकाई लोगों ने दबोच ल‍िया। पूछताछ करने पर मुस्‍ल‍िम युवक ने अपना नाम बताया तो लोगों ने उसे पुल‍िस को सौंप द‍िया। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा क‍िया।

Baghpat News: साधु बन भ‍िक्षा मांग रहा था मुस्‍ल‍िम युवक

Your browser does not support the audio element.