दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर कांवड़ यात्रा के दौरान हादसे: म्यूजिक सिस्टम संचालक की मौत, चार घायल

जागरण संवाददाता, बागपत। डाक कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार जाते समय दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर नैथला मोड़ के निकट एक वाहन को बचाने के प्रयास में कांवड़ियों की पिकअप गाड़ी अनियंत्रित हो गई। उसकी अस्थाई छत से गिरने से म्यूजिक सिस्टम संचालक की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल दो कांवड़ियां को जिला अस्पताल से हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया।

हरियाणा के जनपद झज्जर के ग्राम माछरौली से 10-12 शिवभक्त डाक कांवड़ लेने के लिए पिकअप गाड़ी से शुक्रवार रात हरिद्वार जा रहे थे। इनमें से कुछ कांवड़ियां बल्लियां से बनाई गई गाड़ी की छत पर बैठे हुए थे।

दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर हुआ हादसा दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर ग्राम नैथला मोड़ के निकट पहुंचने पर सामने से आए एक वाहन को बचाने के प्रयास में गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। उसकी छत पर बैठे म्यूजिक सिस्टम संचालक 31 वर्षीय सुंदर पुत्र लालचंद निवासी ग्राम माछरौली के अलावा 23 वर्षीय सतीश पुत्र विनोद निवासी ग्राम अहेरी व 20 वर्षीय संदीप उर्फ बच्ची पुत्र सुदामा निवासी ग्राम कुदान, जनपद झज्जर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने सुंदर को मृत घोषित किया तथा अन्य दोनों घायलों को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के लिए रेफर किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तथा सुंदर के शव को कब्जे में लिया।