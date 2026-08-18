रेल मंत्री के आश्वासन से मेरठ-पानीपत रेलवे लाइन की उम्मीद जगी, हरियाणा-पश्चिमी यूपी के बीच होगा सीधा संपर्क

जागरण संवाददाता, बागपत। डेढ़ दशक से घोषणा और आश्वासन के ट्रैक पर सफर कर रही मेरठ-पानीपत रेलवे लाइन परियोजना की अब फिर से उम्मीद जगी है। बागपत सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान को मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए विषय की जांच कराई जा रही है।

जांच उपरांत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। यदि यह रेलवे लाइन धरातल पर उतरा तो हरियाणा-पश्चिम यूपी के बीच सीधा रेल संपर्क होने पर खुशहाली की नई इबारत लिखी जाएगी। बागपत से सांसद डा. राजकुमार सांगवान ने पांच अगस्त को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पानीपत–मेरठ नई रेलवे लाइन परियोजना को स्वीकृति दिलाने की मांग की थी। रेल मंत्री ने अब सांसद को भेजे पत्र में कहा कि पानीपत-मेरठ नई रेलवे लाइन परियोजना से संबंधित उनके द्वारा उठाए गए विषय की जांच कराई जा रही है।

रेल मंत्री के इस सकारात्मक जवाब से बागपत समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगाें में मेरठ-पानीपत रेलवे लाइन की उम्मीद को पंख लगे हैं। यदि इस रेल लाइन का निर्माण होता है तो फिर बागपत समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कृषि व औद्योगिक विकास गति पकड़ेगा।

वहीं लाखों विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों, उद्योगों से जुड़े लोगों, श्रमिकों, कर्मियों एवं आमजन अनावश्यक दूरी तय करने से न केवल बचेंगे, बल्कि सस्ता सफर करने की सुविधा होगी। यात्रियों को तेज, सुरक्षित, सुलभ एवं सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध होगा तथा माल परिवहन अधिक किफायती और समयबद्ध बनेगा।

स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं निवेश के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। सामाजिक एवं आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। बताते चलें कि डेढ़ दशक से मेरठ-पानीपत रेल लाइन की मांग उठती रही है और कई बार आवासन मिले लेकिन अब रेल मंत्री के सकारात्मक रुख से लोगाें को उम्मीद जगी है।