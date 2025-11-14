Language
    दूल्हा-दुल्हन की लगी बायोमीट्रिक अटेंडेंस, बागपत में इस तरह एक-दूजे के हो गए 261 जोड़े

    By Zaheer Hasan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:32 PM (IST)

    बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर 261 गरीब बेटियों का विवाह शाही अंदाज में संपन्न हुआ। इंद्रदेव इंस्टीट्यूट में आयोजित समारोह में हिंदू और मुस्लिम जोड़ों ने विवाह किया। बायोमेट्रिक सिस्टम से विवाह बंधन में बंधे जोड़ों को विधायकों और अधिकारियों ने आशीर्वाद दिया। उपहार और लजीज व्यंजनों के साथ गंगा-जमुनी तहजीब का अनूठा संगम देखने को मिला।

    जागरण संवाददाता, बागपत। कई बरस से गरीब बेटियों के ब्याह कराती आ रही प्रदेश सरकार के रिवाज में मुख्यमंत्री योगी ने बदलाव कर बजट बढ़ाने से गुरुवार को बेटियों की शादी राजसी अंदाज में हुई। फूलों से सजे टेंट में शहनाई बजी तो वहीं दावत में लजीज व्यंजन मिले।

    पंडितजी फेरे तो मौलवी ने निकाह कराकर शादी की रस्म पूरी कराई। पहली बार बायोमेट्रिक सिस्टम पर अंगूठा लगाकर परिणय सूत्र में बंधे 261 जोड़ों को विधायकों ने आशीर्वाद दिया तो अफसरों ने उपहार देकर बेटियों की डोली रवाना की।

    गुरुवार को इंद्रदेव इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन एंड टेक्नोलाजी बागपत के परिसर में सफेद और भगवा रंग के टेंटों से सजा परिसर, फूलों की मालाओं से सजे मंडप और मंच के साथ हर ओर उल्लास और एकता की सुगंध से वातावरण सुगंधित था।

    हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की जोड़ियां एक ही परिसर में विवाह और निकाह के बंधन में बंधने से गंगा-जमुनी तहजीब एवं सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली। शहनाई की मधुर धुनों तथा गीतों और मौजूद लोगों की तालियों की गड़गड़ाहाट के बीच जब नवविवाहित जोड़े मंच पर आए तो हर किसी की आंखें खुशी से चमक उठीं।

    छपरौली विधायक डा. अजय कुमार ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। विधायक योगेश धामा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों के जीवन में उजाला भर रही है।

    डीएम अस्मिता लाल ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद देकर कहा कि बेटियों और उनके स्वजन की मुस्कुराहट ही इस योजना की सफलता है। पुष्पवर्षा कर नवविवाहित जोड़ों को सफल दांपत्य जीवन की शुभकामना दी।

    सीडीओ नीरज कुमार श्रीवास्तव, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं डिप्टी कलक्टर ज्योति शर्मा समेत तमाम अधिकारियों ने दूल्हा-दुल्हन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। डीएम ने समारोह में उपस्थित रहकर स्वयं की देखरेख में सभी रीति रिवाज के साथ 261 जोड़ों की शादी संपन्न कराई।

    उपहार देकर रवाना की डोली

    ब्राइडल साड़ी या लहंगा, कढ़ाईयुक्त साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, पेटीकोट साड़ी से मैचिंग वाला सिला हुआ, चुनरी कढ़ाईयुक्त, पेंट व शर्ट का ब्रांडेड कपड़ा, फेंटा-गमछा मिला। 65 टंच चांदी पायल एक जोड़ी 30 ग्राम, चांदी की बिछिया 10 ग्राम वजन, आठ किग्रा वजन का स्टेनलेस स्टील का डिनरसेट, पांच लीटर का कुकर, एल्यूमीनियम कढ़ाही, ब्रांडेड ट्राली बैग, वैनिटी किट, ब्रांडेड दीवार घड़ी, सीलिंग फैन, 10 लीटर का कूल क्रेज, आयरन प्रेस, डबल बेड चादर, पिलो कवर, कंबल, फोम का गद्दा, तकिया, सिन्होरा, चूड़ी, कंगन आदि उपहार दिए गए।

    शादी संपन्न कराने में खर्च हुए 45 लाख रुपये

    शादी संपन्न कराने पर 45 लाख रुपये खर्च करने को मिले थे लेकिन 25 लाख रुपये में काम चल गया। इससे बाकी बचे 19 लाख रुपये से सामान खरीदकर तय सामान से ज्यादा सामान दिया गया। हरेक बेटी को गोदरेज की सिलाई मशीन, बजाज मिक्सचर ग्राइंडर, दो ऊनी स्वेटर, एक शाल, दो तकिए, एक डबल बेड व चादर अतिरिक्त दी गई।

    दावत में मिले व्यंजन

    जिला समाज कल्याण अधिकारी ज्योति शर्मा ने बताया कि भोजन में चाउमीन, पाव भाजी, गोलगप्पे, टिक्की, पकोड़े, काफी, शाही पनीर, छोले, मिक्स वेज, नान, पूरी, रसगुल्ला, चावल व जलेबी परोसी गई।

    मेहंदी, हल्दी और सेल्फी कार्नर

    सीएचसी अधीक्षक डा. विभाष राजपूत के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिविर लगा। वहीं, सेल्फी स्टैंड विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। मेहंदी और हल्दी के कार्नर भी बनाए गए।

    ये रहे मौजूद

    सीडीओ नीरज कुमार श्रीवास्तव, डीडीओ राहुल वर्मा, डिप्टी कलेक्टर मनीष यादव, ईओ केके भड़ाना, उप कृषि निदेशक विभाति चतुर्वेदी, जिला कृषि अधिकारी बाल गोविंद यादव, डीपीओ नागेंद्र मिश्रा, गोरखनाथ पांडेय, बीएसए गीता चौधरी तथा राजू तोमर सिरसली, सुभाष नैन आदि मौजूद रहे।